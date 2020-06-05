В Городку автівка збила 7-річного велосипедиста

У четвер, 4 червня, у Городку водій автомобіля Renault збив 7-річного хлопчика, який їхав на велосипеді. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась у Городку на вул. Заставській. Попередньо встановлено, що 41-річний львів’янин, керуючи автомобілем Renault Megane Scenic, наїхав на дитину, що рухалась на велосипеді.

Потерпілим велосипедистом виявився 7-річний мешканець Городка. Хлопчика із травмами доставили у лікарню.

Наразі всі обставини ДТП з’ясовуються.