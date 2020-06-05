У Сокільниках п’яний водій намагався відкупитися від поліції хабарем

У четвер, 4 червня, у селі Сокільники, що біля Львова, 54-річний львів’янин, який керував авто напідпитку, намагався відкупитися від поліцейських хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Учора у селі Сокільники поліцейські помітили автомобіль «Фольксваген Пасат», водій якого порушив Правила дорожнього руху. Правоохоронці зупинили транспортний засіб та встановили особу чоловіка, який перебував за кермом – 52-річного львів’янина.

Під час спілкування поліцейські помітили, що чоловік перебуває у нетверезому стані та запропонували пройти тест на вміст алкоголю в крові. Водій від перевірки відмовився та запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 2000 гривень.

Поліцейські попереджали водія про неприпустимість таких дій, а також про кримінальну відповідальність, яка передбачена за це правопорушення. Проте чоловік наполягав на своєму.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Окрім того на водія склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) КУпАП.