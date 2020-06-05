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У Львові зіткнулися автобус та три автомобілі: є постраждалі

Вероніка Рой

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У четвер, 4 червня, у Львові на вулиці на Козельницькій зіткнулися автобус та три автівки. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

ДТП на вулиці на Козельницькій у Львові сталася о 17:43 год. Відбулося зіткнення автобуса Neoplan та автомобілів Kia Cerato, SKODA Fabia і Daewoo Lanos.

У результаті аварії постраждали 44-річний водій Kia Cerato та 43-річна пасажирка автівка. Їх із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 рятувальників. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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