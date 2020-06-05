У дитячій лікарні на Пилипа Орлика спалахнула пожежа

В ніч на п’ятницю, 5 червня, у дитячій клінічній лікарні, що у Львові на вул. Пилипа Орлика, виникла пожежа. Із медзакладу евакуювали 13 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась орієнтовно о 00:54 год. Займання виникло у кабінеті ординаторської на шостому поверсі лікарні.

Ще до прибуття рятувальників медики самостійно евакуювали 13 дітей та 3 дорослих.

Полум’я вдалося загасити за допомогою вогнегасника через 20 хвилин – о 01:14 год. Спецтехніку надзвичайники не залучали.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Втім вогонь встиг знищити холодильник і пошкодити меблі у приміщенні ординаторської.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.