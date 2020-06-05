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Мешканець Львівщини намагався незаконно перевезти через кордон 1,5 млн грн

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Краківець-Корчова» викрили мешканця Львівщини, котрий хотів незаконно перевезти через кордон 1,5 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Вчора у пункті пропуску «Краківець-Корчова» у 37-річного мешканця Львівщини вилучили 237 900 польський злотих, що за курсом Національного банку України становить понад 1,5 мільйони гривень.

Чоловік прямував прямував у Польщу як водій легкового автомобіля смугою руху «зелений коридор» і перевозив пасажирів, що прямували на заробітки.  Валюту він перевозив у поліетиленовому пакеті та письмово її не задекларував.

Валюту було вилучено. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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