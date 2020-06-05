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Львівські патрульні розшукали підлітка, котрий пішов в магазин та пропав

Вероніка Рой

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У Львові патрульні розшукали 12-річного хлопця, котрий вийшов в магазин та зник. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Вчора ввечері патрульні отримали повідомлення про зниклу дитину на вулиці Погулянка. Так, 12-річний хлопець пішов магазин та вийшов з нього близько 22 год. та додому не повернувся.

«Минуло більше години. Телефон хлопець залишив вдома. Екіпажі патрульних шукали підлітка на прилеглих вулицях та в можливих місцях його перебування, зокрема на вул. Зеленій, Погулянці, Тарнавського, Вахнянина, Студентській. Шукали хлопця на спортивних та дитячих майданчиках. Там неповнолітнього не виявили», – розповіли патрульні.

Копи знайшли близько опівночі у парку Погулянка. Юнак був цілим і неушкодженим. Він пояснив, що просто гуляв. Хлопця передали мамі і з обома провели профілактичну бесіду.

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