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Коли рак – не вирок. Львів’ян запрошують на онлайн-бранч з нагоди National Cancer Survivors Day

Соломія Головіна

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У неділю, 7 червня, об 11:00 год. усіх бажаючих запрошують приєднатися до онлайн-бранчу, присвяченому National Cancer Survivors Day (захід для тих, хто зіткнувся з онкологією). Про це повідомляють організатори.

 

Цього року він відбудеться у форматі ранкового шоу. Зокрема будуть: кулінарний майстер-клас, поради тренера з акторського мистецтва,  прямі включення із cancer survivors з інших міст, поради психолога, урок танцю, виступи музикантів, а ще кожен навчиться робити ідеальні селфі.

Організатори дійства закликають українців поділитись в соцмережах під хештегами #CelebrateLifeUa #CancerSurvivorsDayUA хоча б одним фактом, за що вони відчувають вдячність і чому святкують життя. В такий спосіб кожен з нас зможе висловити підтримку людям, які щодня змушені боротись з хворобою.

Загалом щороку в Україні діагностують близько 170 000 нових випадків онкологічних захворювань. Більше мільйона людей живуть з історією раку: це і ті, кому недавно поставили діагноз, хто лікується від рецидиву, і ті, хто переміг хворобу.

«Всі вони – це cancer survivors. Об’єднання пацієнтських організацій Inspiration family та львівська онкоспільнота «ЖИТИ ЗАРАЗ» долучились до світової ініціативи National Cancer Survivors Day та вже другий рік відзначають цей день в Україні. Завдяки National Cancer Survivors Day, ми впроваджуємо нову для України культуру підтримки та самопідтримки онкопацієнтів. Ми прагнемо, щоб суспільство визнало існування cancer survivors – людей, що живуть з історією раку», – наголошують організатори.

Довідка

Перший National Cancer Survivors Day був проведений 5 червня 1988 року в Сполучених Штатах Америки. Тепер у багатьох країнах світу люди, які живуть з онкологічним діагнозом, відзначають цей день у першу неділю червня. Вони збираються, діляться своїм досвідом, і разом святкують життя. У National Cancer Survivors Day тисячі людей збираються по всьому світу, щоб показати, що життя після діагностики раку може бути якісним і навіть надихає, а головне – воно є.

В Україні National Cancer Survivors Day відбудеться вдруге. Минулого року це були пікніки у 8 містах України. Цьогоріч проводять онлайн-захід, до якого може приєднатись кожен.

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