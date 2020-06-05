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28-річний тернополянин влаштував дебош у львівському торговому центрі

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 28-річного мешканця Тернопільщини, котрий влаштував дебош в одному з львівських торгових центрів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зокрема, 4 червня до Управління поліції охорони у Львівській області надійшов виклик з одного з львівських торгових центрів. У приміщенні правоохоронці виявили чоловіка, який поводився неадекватно, нецензурно лаявся, погрожував працівникам та розкидав товар з полиць.

Поліцейські заспокоїли 28-річного мешканця Тернопільської області та доставили його у територіальний підрозділ поліції для встановлення обставин події. Проте під час опитування він знов почав поводитися неадекватно, несподівано напав на співробітника Сихівського відділу поліції та наніс йому кількох ударів. Відтак спричинив поліцейському тілесні ушкодження.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до п’яти років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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