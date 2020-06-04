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У школах Львівщини викладатимуть християнську етику

Вероніка Рой

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У закладах середньої освіти Львівщини викладатимуть «Основи християнської етики». Відповідне рішення ухвалив департамент освіти і науки Львівської ОДА.

 

Школи Львівщині мають передбачити у планах освітніх програм на наступний курс «Основи християнської етики». Крім цього навчальні заклади можуть можуть запровадити функціонування гуртків духовно-морального спрямування, а заклади дошкільної освіти – парціальні програми з духовно-морального виховання дітей.

«Навчальний заклад має сприяти фаховій підготовці та підвищенню кваліфікації вчителів курсу «Основи християнської етики», вчителів початкових класів, які викладатимуть цей курс, шляхом навчання, що здійснює Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, а батьків та дітей інформуватимуть щодо особливостей його вивчення», – зазначає пресслужба Львівської ОДА.

Зазначимо, раніше на офіційному сайті президента України з’явилася петиція про заборону викладання християнської етики в школах та заборону релігійної діяльності для державних службовців і працівників освіти.

Проте Львівська облрада пропонувала, щоб християнська етика стала обов’язковою для школярів. Водночас Православна церква України рекомендувала Міністерству освіти і науки України повернути викладання християнської етики у школах країни.

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