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На Княгині Ольги невідомі зламали 8 молодих дерев

Андрій Котенський

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Вісім молодих лип, які були висаджені навесні на вулиці Княгині Ольги, зламали. Про це повідомляє Львів. Містобудування, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Правоохоронців закликають розшукати вандалів, які знищили молоді дерева.

«Упустимо тут усе, що ми думаємо про тих, хто це зробив… Лише повідомляємо: Франківська районна адміністрація звернулась до правоохоронних органів із відповідною заявою, аби встановити особи зловмисників», – йдеться у повідомленні.

Водночас Франківська райадміністрація, звертається до всіх небайдужих.

«Якщо ви були свідками цього злочину чи маєте інформацію про тих, хто поламав дерева, просимо зателефонувати у Франківську районну адміністрацію: 237-20-80 або в управління екології та природних ресурсів ЛМР за тел. 297-59-82», – йдеться у повідомленні.

Фото взято зі сторінки Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР

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