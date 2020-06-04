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Біля Львова сталась потрійна ДТП за участю вантажівки

Ольга Денисяка

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3 червня близько 10:00 год. біля села Ямпіль у Пустомитівському районі сталась потрійна ДТП за участю вантажівки MAN та легковиків Volkswagen Jetta і Opel Vivaro. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, 58-річний водій вантажівки MAN, мешканець Жовківського району, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta, який рухався у попутньому напрямку.

Після чого Volkswagen Jetta, за інерцією, зіткнувся з легковиком Opel Vivaro, яким керував 50-річний львів’янин.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen, 75-річний місцевий мешканець, з травмами був доставлений до лікарні.

Слідчі відкрили кримінал за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті: обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування триває.

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