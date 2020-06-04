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55-річний львів’янин «замінував» квартиру на вулиці Кобилянської

Вероніка Рой

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У четвер вночі, 4 червня, у Львові 55-річний чоловік повідомив про замінування квартири в будинку на вулиці Кобилянської. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Анонімне повідомлення про замінування квартири в будинку по вулиці Кобилянської у Львові до поліцейських надійшло сьогодні вночі близько 4:50 год.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, поліцейські та співробітники інших служб. Правоохоронці обстежили помешкання, проте вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Невдовзі поліцейські затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про мінування та доставили його до територіального відділу поліції. Ним виявився 55-річний львів’янин.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до шести років.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція

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