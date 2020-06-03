За добу у ЗСУ – десять нових випадків коронавірусу

За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на коронавірус у Збройних Силах України. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил Збройних сил України.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Вісім осіб (Київська область – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Запорізька – 2 військовослужбовця, Житомирська – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на ранок 3 червня в Збройних Силах України COVID-19 хворіє 124 осіб. Всього за час пандемії одужало 125 осіб, летальних випадків – 4.

Нагадаємо, 31 травня у Збройних Силах України зафіксували четверту смерть від коронавірусу.