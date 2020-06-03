У мешканця Винник вилучили зброю та боєприпаси

У помешканні мешканця Винник, куди приїхали поліцейські на виклик про домашнє насильство, виявили зброю та боєприпаси. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

2 червня близько 11.00 до поліції за допомогою звернулася 70-річна мешканка Винник, яка повідомила, що її кривдить та ображає син.

Під час з’ясування обставин конфлікту правоохоронці в одній з кімнат побачили зброю та боєприпаси. Зокрема, в помешканні, де проживає пенсіонерка з 51-річним сином, поліцейські знайшли 75 набоїв різного калібру, два пістолети, ножі, корпуси від ручної протитанкової гранати та «РГД-5», а також корпус осколкової протипіхотної міни.

Вилучені предмети правоохоронці скерували на експертизу, встановлюється їх походження. За цим фактом слідчі відкрито кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Також 50-річному мешканцю Винник поліцейські винесли припис, який забороняє контактувати з постраждалою матір’ю та з’являтися у місці її проживання.

Фото: Нацполіція Львівщини