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У Львові взяли під варту зловмисника, який поцупив рюкзак у маршрутці

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські взяли під варту 36-річного підозрюваного у пограбуванні пасажирки маршрутного автобуса. Чоловік поцупив рюкзак пасажирки і кинувся навтьоки, в цей час водій маршрутки спробував наздогнати зловмисника, але йому це не вдалося. Все ж правоохоронцям вдалося з’ясувати, що до цього злочину причетний раніше судимий львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, інцидент стався  29 травня на проспекті Червоної Калини.

Зловмисник заволодів рюкзаком пасажирки – 40-річної львів’янки та намагався втекти. Водій маршрутки спробував наздогнати чоловіка, проте це йому не вдалось. Втікаючи, зловмисник викинув рюкзак, який водій повернув жінці.

Правоохоронці з’ясували, що до вчинення злочину причетний 36-річний львів’янин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і на цей час перебуває на випробувальному терміні.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст.15 (замах на злочин) ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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