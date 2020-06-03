У Львові відремонтують чотири аварійні об'єкти

3 червня на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС погодили рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на аварійно-відновлювальні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, комісія розглянула такі питання:

руйнування підпірно-огороджувальної стінки біля дитячого майданчика на вул. Академіка Ф. Колесси;

руйнування окремих конструкційних елементів житлового будинку № 5 на вул. Ковжуна;

руйнування окремих конструкційних елементів житлового будинку № 10 на вул. Варшавській;

руйнування окремих конструкційних елементів житлового будинку № 50 на вул. Шевченка;

Відтак на відновлення підпірно-огороджувальної стінки біля дитячого майданчика на вул. Академіка Ф. Колесси виділять 1 240 360 грн. На відновлення будинку на вул. Ковжуна, 5 передбачать 597 349 грн. На відновлення конструкційних елементів житлового будинку № 10 на вул. Варшавській – 1 481 011 грн. Та на відновлення конструкційних елементів житлового будинку № 50 на вул. Шевченка виділять 1 473 598 грн.