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У Львові відремонтують чотири аварійні об'єкти

Ольга Денисяка

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3 червня на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС погодили рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на аварійно-відновлювальні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, комісія розглянула такі питання:

  • руйнування підпірно-огороджувальної стінки біля дитячого майданчика на вул. Академіка Ф. Колесси;
  • руйнування окремих конструкційних елементів житлового будинку № 5 на вул. Ковжуна;
  • руйнування окремих конструкційних елементів житлового будинку № 10 на вул. Варшавській;
  • руйнування окремих конструкційних елементів житлового будинку № 50 на вул. Шевченка;

Відтак на відновлення підпірно-огороджувальної стінки біля дитячого майданчика на вул. Академіка Ф. Колесси виділять 1 240 360 грн. На відновлення будинку на вул. Ковжуна, 5 передбачать 597 349 грн. На відновлення конструкційних елементів житлового будинку № 10 на вул. Варшавській – 1 481 011 грн. Та на відновлення конструкційних елементів житлового будинку № 50 на вул. Шевченка виділять 1 473 598 грн.

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