Росія – лідер за захворюваністю на коронавірус в Європі

Станом на 03 червня у світі на коронавірус вже захворіли 6,480,521 людей. При цьому померли 383,042 осіб, а одужали – 3,086,574 людей, передає Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Бразилії та США. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Британія – 39,369 (+324) Московія – 5,037 (+182) Франція – 28,940 (+107) Швеція – 4,468 (+65) Німеччина – 8,674 (+56) Італія – 33,530 (+55) Бельгія – 9,505 (+19) Польща – 1,092 (+18) Португалія – 1,436 (+12) Румунія – 1,288 (+12) Україна – 727 (+9)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Росія – 423,741 (+8,863) Британія – 277,985 (+1,653) Білорусь – 44,255 (+852) Швеція – 38,589 (+775) Україна – 24,340 (+328) Німеччина – 184,091 (+326) Італія – 233,515 (+318) Іспанія – 287,012 (+294) Польща – 24,395 (+230) Португалія – 32,895 (+195)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 2 червня виявили 328 хворих на коронавірус та померло 8 людей.