Росія – лідер за захворюваністю на коронавірус в Європі

Станом на 03 червня у світі на коронавірус вже захворіли 6,480,521 людей. При цьому померли 383,042 осіб, а одужали – 3,086,574 людей, передає Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Бразилії та США. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.
У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:
- Британія – 39,369 (+324)
- Московія – 5,037 (+182)
- Франція – 28,940 (+107)
- Швеція – 4,468 (+65)
- Німеччина – 8,674 (+56)
- Італія – 33,530 (+55)
- Бельгія – 9,505 (+19)
- Польща – 1,092 (+18)
- Португалія – 1,436 (+12)
- Румунія – 1,288 (+12)
- Україна – 727 (+9)
Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 423,741 (+8,863)
- Британія – 277,985 (+1,653)
- Білорусь – 44,255 (+852)
- Швеція – 38,589 (+775)
- Україна – 24,340 (+328)
- Німеччина – 184,091 (+326)
- Італія – 233,515 (+318)
- Іспанія – 287,012 (+294)
- Польща – 24,395 (+230)
- Португалія – 32,895 (+195)
Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 2 червня виявили 328 хворих на коронавірус та померло 8 людей.
Андрій Котенський