Посадовця Міносвіти затримали хабарі

Генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки затримали під час одержання 300 тисяч гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, посадовець вимагав хабар від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи зі створення новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн грн.
Його було затримано під час одержання 5 тис. доларів США та 165 тис. грн.
У директораті МОН провели слідчі (розшукові) дії. Наразі затриманому готується повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.
Фото: Офіс генерального прокурора
Ольга Денисяка