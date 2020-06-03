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Посадовця Міносвіти затримали хабарі

Ольга Денисяка

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Генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки затримали під час одержання 300 тисяч гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

 

За даними слідства, посадовець вимагав хабар від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи зі створення новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн грн.

Його було затримано під час одержання 5 тис. доларів США та 165 тис. грн.

У директораті МОН провели слідчі (розшукові) дії. Наразі затриманому готується повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.

Фото: Офіс генерального прокурора

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