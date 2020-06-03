Поруч з колишнім заводом «Сільмаш» у Львові виявили будівельне сміття та тваринні рештки

У Львові поблизу колишнього заводу «Сільмаш», що між мікрорайонами Рясне-2 та Білогорща, виявили будівельні відходи та тваринні рештки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держеконіспеції у Львівській області.

Екологи разом із представниками Департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради, Шевченківської та Залізничної районних адміністрацій 2 червня провели обстеження поблизу колишнього заводу «Сільмаш» на торфовищах Білогорщі.

Під час обстеження вздовж дороги виявлено будівельні відходи на площі 20 га. Також на цій ділянці виявили несанкціоноване складування решток тваринного походження.

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінпекції відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень.

Фото: Держекоінпекція у Львівській області