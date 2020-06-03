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Окупанти продовжують обстрілювати військових на Донбасі

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 2 червня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Старогнатівки, Павлополя, Богданівки, Мар’їнки та Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти гатили по оборонцях Майорська, Новозванівки та Хутора Вільного.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї, застосував некеровані ракетні снаряди.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність», – кажуть у штабі ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один український військовий. За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта.

Від початку доби 3 червня російські збройні формування активності на Донбасі не проявляли. Втрат серед захисників України немає.

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