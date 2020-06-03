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На Львівщині жінку засудили за махінації з виборчими бюлетенями

Ольга Денисяка

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П’ять років за ґратами проведе 32-річна мешканка Жидачівського району, яка причетна до махінацій з виборчими бюлетенями на парламентських виборах 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що жінка, яка була членом виборчої комісії під час парламентських виборів 2019, скористалась тим, що дехто із односельчан перебуває за кордоном та видала їх бюлетені іншим особам, які, у свою чергу, віддали свій голос за певного кандидата у депутати.

28 травня 32-річну жительку Жидачівщини засудили до 5 років ув’язнення із застосуванням річного іспитового теміну, а також з дворічним позбавленням права займатись діяльністю, пов’язаною з організацією проведення виборів до органів державної влади.

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