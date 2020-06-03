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МВС запустила додаток із штрафами за порушення ПДР

Андрій Котенський

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У МВС запустили мобільний додаток, який дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у Поліції Львівської області.

 

Усі штрафи приходитимуть у додаток через який можна оперативно сплатити штрафи онлайн зі знижкою 50%

«За допомогою додатку «Штрафи ПДР» можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а через додаток її можна відразу сплатити онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови», – зазначив замміністра МВС Сергій Гончаров.

Завантажити мобільний додаток «Штрафи ПДР» можна за посиланням: Google.Play

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