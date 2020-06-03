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Мешканку Стрия засудили за торгівлю наркотиками

Ольга Денисяка

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Сім років за ґратами проведе 51-річна мешканка міста Стрий, яка торгувала наркотиками. Про це Львівському порталу пвідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

На початку 2018 року 51-річна жінка торгуваланаркотиками у центральній частині міста Стрий, що на Львівщині.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру та скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Відтак Стрийський міськрайонний суд визнав обвинувачену винною  та призначив їй покарання: сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд апеляційної інстанції залишив вирок без змін. Поліцейські затримали засуджену та взяли її під варту.

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