29-річного львівського поліцейського спіймали на хабарі

Ввечері 3 червня 29-річного оперуповноваженого одного із управлінь Нацполіції Львівщини затримали на отриманні 7 тисяч гривень хабара. Про це на сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко, передає Львівський портал.

Ірина Діденко зазначила, що за версією слідства, ще на початку травня двоє патрульних зупинили автівку через порушення Правил дорожнього руху України та запідозрили, що водій перебуває за кермом напідпитку.

«Однак, замість складання адмінпротоколу, вирішили скористатись ситуацією, щоб «підзаробити». Під час бесіди між копами і жителем Сокальського району з’ясувалось, що у імовірного порушника є знайомий у поліції, його односельчанин, який може стати посередником» – написала прокурорка.

Саме його, 29-річного старшого лейтенанта обласної поліції, який погодився «допомогти» і було затримано у порядку ст.208 КПК України.

Такі дії оперуповноваженого одного із управлінь Головного управління Нацполіції Львівщини кваліфікували, як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі завершують першочергові слідчі і процесуальні дії, готують підозру, клопотання до суду для обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Також встановлюється причетність інших осіб.

Санкція інкримінованої статті передбачає: від 5 до 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, конфіскацію майна.