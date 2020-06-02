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В обмінниках Львова зміцнюється гривня

Андрій Котенський

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Національний банк відчутно послабив офіційний курс гривні. Станом на 02 червня американська валюта подешевшала на 5 копійок – до позначки 26,81 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 12 копійок і встановлений на рівні 29.80 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

Натомість у обмінниках Львова долар та євро ще більше подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 26.60 грн (-5 коп.), а купують по 26.85 грн (-10 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 29.70 (-5 коп), а продають по 29.90 грн (-5 коп.).

Злотий по 6.55 – 6.63 грн відповідно.

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