У Львові викрили підпільний гральний заклад

1 червня на вулиці Богдана Хмельницького у Львові патрульні виявили ймовірно працюючий ігровий зал. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Приміщення біля автостанції на вулиці Богдана Хмельницького мало б бути опломбованим, оскільки там колись працювали ігрові автомати. Однак пломби були відсутні.

«Інспектори підійшли до дверей та постукали. Їм відчинила невідома жінка і одразу почала втікати в середину приміщення і зачинилася в службовому кабінеті», – розповідають у поліції.

Також патрульні додають, що у приміщенні стояли 24 увімкнені монітори і під’єднані до них комп’ютерні миші.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.