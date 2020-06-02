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У Львові викрили підпільний гральний заклад

Ольга Денисяка

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1 червня на вулиці Богдана Хмельницького у Львові патрульні виявили ймовірно працюючий ігровий зал. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Приміщення біля автостанції на вулиці Богдана Хмельницького мало б бути опломбованим, оскільки там колись працювали ігрові автомати. Однак пломби були відсутні.

«Інспектори підійшли до дверей та постукали. Їм відчинила невідома жінка і одразу почала втікати в середину приміщення і зачинилася в службовому кабінеті», – розповідають у поліції.

Також патрульні додають, що у приміщенні стояли 24 увімкнені монітори і під’єднані до них комп’ютерні миші.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.

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