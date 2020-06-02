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У Львові судитимуть бухгалтерку комунального підприємства, яка привласнила понад 60 тисяч

Вероніка Рой

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У Львові судитимуть головну бухгалтерку комунального підприємства, котра привласнила 66 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Головна бухгалтерка комунального підприємства, заснованого Львівською міською радою упродовж листопада та грудня 2019 року надала банківській установі електронне платіжне доручення про перерахунок коштів з рахунку підприємства на її приватний. Таким чином жінка привласнила 66 тисяч гривень.

Її дії кваліфіковано за ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано на розгляд до Франківського районного суду м.Львова.

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