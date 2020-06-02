У Львові створили гру, щоб навчити молодь основам фінансової грамотності

Для того, аби підняти рівень фінансової грамотності молоді, у Львові створили спеціальну онлайн-гру. З її допомогою можна зрозуміти, як діють шахраї і як не потрапити у фінансову халепу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Онлайн-гра називається «Ти і фінанси. Хто Кого?». Її розробила Юридична клініка Школи права УКУ за підтримки проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Гра складається із 23 запитань, які побудовані на реальних шахрайських схемах та фінансових тонкощах. Пройти її можна за цим посиланням.

«Згідно з дослідженням USAID, найменш фінансово обізнаними в Україні є молоді люди віком 18-24 років. Наразі дітей не навчають правильного поводження з фінансами, не розповідають про права і обов’язки як потенційних споживачів фінансових послуг. Тому доносити інформацію потрібно ще зі шкільної лави, щоб попередити проблеми, а не вирішувати наслідки», – розповіла менеджерка Юридичної клініки Школи права УКУ Христина Ковцун.

Робота над розробкою гри тривала 9 місяців. Контент гри розробили Віола Мартинюк та Валерія Вацеба, для допомоги використовуючи ідеї міжнародних аналогів та українського проєкту «Моя громада». Технічну частину виконала компанія Fivecube Studio.

Окрім гри, Юридична клініка Школи права УКУ проводить також тренінги з фінансової грамотності для школярів.

«Зараз ми працюємо над розробкою фінансового аналогу відомої настільної гри Alias. Після закінчення карантину плануємо проведення фінансових квестів, а також організувати клуб настільних ігор, де школярі та молодь зможуть разом бавитися у Монополію, Сashflow та навчатися основам фінграмотності», – додала заступниця менеджерки Юрклініки УКУ Ганна Карачевська.