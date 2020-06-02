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У Кам’янка-Бузькому районі «Ауді» врізався у вантажівку. Є травмовані

Наталя Дуляба

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Вночі 1 червня у селі Дідилів Кам’янка-Бузького району автомобіль «Ауді А4» врізався у вантажівку. Внаслідок зіткнення постраждали три людини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталась орієнтовно о 01:00 год. ночі. Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобіля «Aуді A4», виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги в русі вантажівці «Рено Магнум», якою керував 44-річний мешканець Дніпропетровської області.

В аварії постраждали троє людей: водій «Ауді А4», який є жителем Жовківщини, та пасажири віком 17 і 22 роки. Їх із травмами різного ступеня важкості доставили до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: поліція Львівщини

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