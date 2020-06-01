Ветеринарна клініка ЛКП «Лев» знову працює у цілодобовому режимі

Перша комунальна ветеринарна клініка, що діє на базі Львівського комунального підприємства «Лев», повертається у цілодобовий режим роботи після введених карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі підприємства.

«В березні з початком пандемії коронавірусу ми були змушені перейти на денний графік роботи згідно введених карантинних обмежень. З 1 червня ми відновлюємо цілодобову роботу клініки задля надання першої невідкладної допомоги господарським та безпритульним тваринам 24 години на добу 7 днів на тиждень, а також повноцінний амбулаторний догляд за чотирилапими пацієнтами. Саме ж комунальне підприємство «Лев» працює за звичним графіком з 8:00 до 20:00. Наші працівники та відвідувачі і надалі повинні дотримуватись рекомендацій МОЗ та правил безпеки в умовах пандемії COVID-19», – пояснює в.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук.

Для запису на візит у ПКВК ЛКП «ЛЕВ» телефонуйте нам за номером +38(068) 535 4545(після зв’язку з автовідповідачем тисніть 2). Під час візиту до клініки просимо дотримуватися наступних правил:

супроводжувати тварину в приміщення ПКВК повинна ОДНА особа;

якщо у вас спостерігаються симптоми застуди і тривожить стан здоров’я чотирилапого друга, чи прийшов час щорічних вакцинацій, не ризикуйте та не виходьте з дому. При можливості попросіть близьких зробити візит з вашим улюбленцем або ж телефонуйте нам і проконсультуйтеся, яким чином діяти;

дотримуйтеся правил особистої гігієни та рекомендацій МОЗ України.

Довідка

Клініка ЛКП «Лев» облаштована банком крові для тварин, приміщеннями терапії та хірургії, стоматологією, кабінетами рентген та ультразвукової діагностики, лабораторією, стаціонарним та інфекційним відділенням, де під постійним наглядом лікарів та фельдшерів перебувають пацієнти. Надаємо широкий спектр ветеринарних послуг від лікування до хірургічних операцій та остеосинтезу. Клініка спеціалізується на стерилізації, кастрації собак та котів, має висококваліфікованих та досвідчених хірургів в цій сфері, які щоденно роблять по декілька операцій. Устаткована високоякісним обладнанням для безпечного та комфортного оперування безпритульних та домашніх чотирилапих. У ПКВК ЛКП «Лев» проводять діагностичні процедури, а саме: біохімічний аналіз, гематологічний аналіз (крові), ультразвукову діагностику, рентген діагностику.