Один мешканець Львівщини за рік продукує 858 кг сміття

Протягом 2019 року Львівщина утворила понад 2,1 млн тонн відходів. У середньому один житель області продукував 858 кг сміття. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

Торік на Львівщині утворилось понад 2,1 млн тонн відходів, що на 1% більше, ніж у 2018 році. 89% із них продукували підприємства та організації у процесі своєї економічної діяльності, тоді як домогосподарства – менше 11%.

У 2019 році утилізували лише 15% утворених відходів, що майже на 8% менше, ніж у 2018-му.

(Натисніть на зображення для збільшення)

В середньому один мешканець Львівської області продукує 858 кг сміття на рік. На 1 км кв припадає 99 тонн непотребу.

Щодо структури відходів, утворених у 2019 році, то побутові та подібні відходи становлять 17,8%, відходи рослинного походження – 14%, відходи згорання – 11,4%.

Майже все минулорічне сміття (99,8%) на Львівщині – це відходи IV класу небезпеки (малонебезпечні). Відходів І і ІІ класів (надзвичайно небезпечні та високонебезпечні) було 31 тонна та 3676 тонн відповідно.

Станом на кінець 2019 року на території Львівської області було 137 спеціально відведених місць та об’єктів для видалення відходів. Вони можуть прийняти 232 млн кубометрів сміття, а накопичили вже 222,6 млн тонн.