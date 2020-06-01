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Народжуваність в Україні щороку зменшується на 30-35 тисяч дітей, – Денісова

Ольга Денисяка

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В Україні з 2017 року народжуваність зменшується на 30-35 тис. дітей щороку. На кінець 2019 року народилося 7 млн 579 тис. немовлят. Про це заявила на брифінгу уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

 

За словами уповноваженої з прав людини, народжуваність дітей в Україні зменшується щороку.

«Якщо, наприклад, у 2011 році дітей було понад 8 млн, то на кінець 2019 року – 7 млн 579 тисяч. Якщо ми подивимося на народжуваність, то з 2017-18-19 року щороку народжуваність зменшується на 30-35 тисяч. Думаю, що потрібне напрацювання держпрограми для того, щоб підтримувати народжуваність у тому числі і за допомогою репродуктивних технологій, якщо батьки мають проблеми зі здоров’ям», – сказала Людмила Денісова.

Львівський портал повідомляв, що сьогодні, 1 червня, в Укаїні відзначають День захисту дітей.

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