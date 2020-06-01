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На Сихові троє людей випали з балкону через обвал перил

Наталя Дуляба

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У неділю, 31 травня, через обвал перил із балкону другого поверху на вул. Литвиненка, 13 випали троє людей. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Інцидент стався орієнтовно о 19:00 год. у будинку №13 на вул. Литвиненка, що у Сихівському районі. На балконі на другому поверсі обвалились перила, тому троє людей випали з нього.

Постраждалими виявились 32-річна жінка та двоє чоловіків віком 34 і 38 років, які мали ознаки алкогольного сп’яніння. Усіх їх госпіталізували у лікарню швидкої допомоги.

Медики діагностували потерпілим закриту черепно-мозкову травму, закриті переломи попереку і передпліч, забої.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Фото: Варта 1

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