На Сихові троє людей випали з балкону через обвал перил

У неділю, 31 травня, через обвал перил із балкону другого поверху на вул. Литвиненка, 13 випали троє людей. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Інцидент стався орієнтовно о 19:00 год. у будинку №13 на вул. Литвиненка, що у Сихівському районі. На балконі на другому поверсі обвалились перила, тому троє людей випали з нього.

Постраждалими виявились 32-річна жінка та двоє чоловіків віком 34 і 38 років, які мали ознаки алкогольного сп’яніння. Усіх їх госпіталізували у лікарню швидкої допомоги.

Медики діагностували потерпілим закриту черепно-мозкову травму, закриті переломи попереку і передпліч, забої.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Фото: Варта 1