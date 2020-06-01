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На Донбасі український воїн отримав осколкове поранення

Соломія Головіна

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На Донбасі у понеділок, 1 червня, осколкове поранення отримав український військовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Як зазначається, 1 червня російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню та обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Гнутове.

Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.

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