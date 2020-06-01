Колишній гендиректор «1+1» Ткаченко може стати міністром культури

Новим міністром культури може стати народний депутат від фракції «Слуга народу», колишній гендиректор «1+1 Media» Олександр Ткаченко. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат від «Слуги Народу» Олександр Качура, передає Львівський портал.

«Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко. Фракція підтримала практично одноголосно», – написав Олександр Качура.

Зазначимо, що Олександр Ткаченко є головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у Верховній Раді IX скликання. Також нещодавно він подавав декларацію кандидата на пост голови Київської міської державної адміністрації.

До виборів у Верховну Раду він був гендиректором групи телеканалів «1+1 Media», яка належить олігарху Ігорю Коломойському.

Додамо, що в Україні майже 3 місяці немає міністра культури. 10 березня Кабмін поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.