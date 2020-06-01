Як в режимі онлайн відсвяткували 126-річчя львівського трамвая

У неділю, 31 травня, у трамвайному депо провели екскурсію з нагоди 126-річчя львівського трамвая. У зв’язку з карантинними обмеженнями, подія проходила у режимі онлайн, а до перегляду долучились 153 тисячі глядачів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Під час онлайн екскурсії, яку для глядачів проводив Олександр Арістархов, можна було почути не лише історію львівського трамвая, але й побачити в прямому ефірі ексклюзивні фото з архіву ЛКП «Львівелектротранс». Екскурсовод розповів та показав, як працюють історичні ретро-трамваї та сучасні трамваї, які курсують вулицями Львова щодня.

Другою частиною святкування була екскурсія трамвайним депо. Працівники розповіли, як працює підприємство та відповіли на питання, які цікавили глядачів.

Місце події було обрано не випадково, оскільки того ж дня виповнювалось 90 років з початку роботи трамвайного депо № 1 на вул. Городоцька, 185.

Фото: ЛМР