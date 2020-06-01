Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарських робіт на подвір’ї власного дому. За життя хлопця відчайдушно боролися не лише медики, а й небайдужі люди.

Львівський портал розповідає історію порятунку 14-річного Стасика, яка доводить: дива бувають, а людей, які допомагають їм статись, є значно більше, аніж ми собі думаємо. Сьогодні Стас одужав і вже сам може допомагати потребуючим діткам.

Інцидент стався у селі Під’ярків Перемишлянського району. У той листопадовий день нічого не віщувало біди, кожен займався своїми хатніми справами. Дідусь Станіслава якраз взявся пиляти гілки на старій тополі, що росла на подвір’ї. Хлопчик зголосився йому допомогти і тримав драбину. Та під час робіт велика гілка, зірвавшись, впала просто на підлітка і дідуся.

Літній чоловік відбувся переломом ребер, а от Стасик опинився на межі життя і смерті.

Станіслава на «швидкій» привезли до львівської міської дитячої лікарні в п’ятницю, 15 листопада, у важкому стані. Медики вразили списком діагностованих травм: перелом поперекового хребця, неповний параліч нижніх кінцівок і тазових органів, закритий перелом ребра, забій обох легень, розрив діафрагми, крововилив у плевральну порожнину, контузія внутрішніх органів.

Хлопчику негайно були потрібні декілька операцій. Проте коштів родина не мала. У скрутну хвилину на допомогу прийшли абсолютно незнайомі люди, які не могли стояти осторонь чужого лиха.

Прикру історію Станіслава ненароком дізналася львів’янка Оксана Опалінська. Жінка пригадує той момент, коли побачила безпомічного хлопця у лікарні і його розгублену маму, що стояла поруч. У цей момент вона усвідомила, що повинна їм якось допомогти.

«Пригадую, як побачила каталку з хлопцем, який лежав на животі, та його маму, яка була у стані шоку. Я не змогла залишатися байдужою. Спочатку власним коштом оплатила комп’ютерну томографію, яка була потрібна підлітку. Згодом я вирішила ініціювати збір коштів на його операцію та реабілітацію», – розповідає Оксана.

Жінка створила групу у Viber, де розповіла трагічну історію Станіслава. Завдяки пожертвам небайдужих менше ніж за добу вдалося зібрати 98 478 гривень. Цих грошей вистачило на три операції та часткову оплату реабілітації хлопця.

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Під час першої операції хірурги викачали кров і рідину з легень, щоб вони могли «розправитися». Через кілька днів, коли стан Стаса стабілізувався, йому зробили другу операцію, ще незадовго – третю. Під час неї лікарі видалили уламки пошкодженого хребця і укріпили хребет спеціальними імплантами. Опісля на Станіслава чекав тривалий курс реабілітації.

Пані Олеся, мама хлопчика, не може підібрати слів, аби виразити вдячність усім, хто допоміг врятувати її сина. Вона зауважує, що попри всі труднощі, які довелося пройти, Стас зумів стати на ноги.

Мама хлопця вдячна всім небайдужим, хто долучився до порятунку її дитини. Після всього пережитого на ноги дитину фактично поставив реабілітолог Худа Сергій Ігорович.

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За словами жінки, Станіслав пробув у лікарні майже півтора місяця. Це був непростий час. Щодня із хлопцем займався реабілітолог, який зумів повернути підлітка до звичного життя. 27 грудня, у день виписки з лікарні, Стас уже впевнено тримався на ногах.

«До карантину Стасик вже відвідував школу, але лікарі попереджають, що серйозних навантажень потрібно уникати, адже процес повної реабілітації триватиме два-три роки. Я безмежно щаслива, що мій син повернувся до колишнього життя. Заслугою цьому є медики та небайдужі люди, які не залишились осторонь нашої біди», – додає пані Олеся.

Сьогодні Стасик міцно стоїть на ногах і вже сам допомагає потребуючим діткам.

«До Міжнародного дня захисту дітей Стас разом з мамою долучились до доброї справи, напекли смачнющого печива для дітей сиріт з дитячого будинку у місті Стрий», – повідомила Оксана Опалінська.