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Окупанти не припиняють вогонь на Донбасі

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 30 травня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог проявляв вогневу активність поблизу Авдіївки.

Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти були суттєво активнішими і застосували цілий спектр піхотного озброєння. Противник відкривав вогонь по захисниках Оріхового та Хутора Вільного.

Російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів. За даними розвідки, 30 травня наші воїни поранили двох окупантів», – кажуть у штабі ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед захисників України не було.

Із початку доби 31 травня російські окупаційні війська на Донбасі активності не проявляли. Втрат серед наших військових немає.

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