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Негода знеструмила 44 населені пункти на Львівщині

Наталя Дуляба

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Негода знеструмила частину Львівщини. Станом на ранок неділі, 31 травня, без світла залишились 44 населені пункти. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Несприятливі метеоумови спричинили пошкодження в електромережах. Відтак станом на ранок неділі, 31 травня, світла немає у 44 населених пунктах області: 29 повністю знеструмлені, 15 – частково.

Загалом наразі йдеться про 9 районів Львівської області.

Над відновленням електропостачання працюють 12 аварійних бригад «Львівобленерго» за допомогою 12 одиниць техніки.

Зазначимо, що мешканці Львівщини можуть повідомляти про знеструмлення на Гарячу лінію області за коротким номером 112.

Нагадаємо, що 31 травня на Львівщині оголосили штормове попередження: сильний вітер до 15-20 м/с, грози та навіть град.

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