На Чорновола «Ауді» врізався у дерево: загинули двоє людей

У суботу вночі, 30 травня, у Львові на просп. Чорновола виникла аварія, яка забрала життя двох людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
ДТП сталась орієнтовно о 23:50 год. на просп. Чорновола, 14 неподалік від АЗС «ОККО».
Попередньо встановлено, що 32-річний львів’янин, водій автомобіля «Ауді А7», не впорався з керуванням, виїхав ліворуч на роздільний газон за напрямком свого руху, перетнув зустрічну смугу руху, а на лівому узбіччі врізався у дерево.
Внаслідок зіткнення водій та пасажир автомобіля, також 32-річний мешканець Львова, від отриманих травм загинули на місці.
Наразі всі обставини події встановлюються.
Фото – Варта 1, відео – ДСНС Львівщини
Наталя Дуляба