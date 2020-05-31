На Чорновола «Ауді» врізався у дерево: загинули двоє людей

У суботу вночі, 30 травня, у Львові на просп. Чорновола виникла аварія, яка забрала життя двох людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП сталась орієнтовно о 23:50 год. на просп. Чорновола, 14 неподалік від АЗС «ОККО».

Попередньо встановлено, що 32-річний львів’янин, водій автомобіля «Ауді А7», не впорався з керуванням, виїхав ліворуч на роздільний газон за напрямком свого руху, перетнув зустрічну смугу руху, а на лівому узбіччі врізався у дерево.

Внаслідок зіткнення водій та пасажир автомобіля, також 32-річний мешканець Львова, від отриманих травм загинули на місці.

Наразі всі обставини події встановлюються.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Фото – Варта 1, відео – ДСНС Львівщини