ОСТАННІ НОВИНИ

На Чорновола «Ауді» врізався у дерево: загинули двоє людей

Наталя Дуляба

|

У суботу вночі, 30 травня, у Львові на просп. Чорновола виникла аварія, яка забрала життя двох людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

ДТП сталась орієнтовно о 23:50 год. на просп. Чорновола, 14 неподалік від АЗС «ОККО».

Попередньо встановлено, що 32-річний львів’янин, водій автомобіля «Ауді А7», не впорався з керуванням, виїхав ліворуч на роздільний газон за напрямком свого руху, перетнув зустрічну смугу руху, а на лівому узбіччі врізався у дерево.

Внаслідок зіткнення водій та пасажир автомобіля, також 32-річний мешканець Львова, від отриманих травм загинули на місці.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото – Варта 1, відео – ДСНС Львівщини

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна
Анастасія ПИЖ
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати дос...

Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу
Наталя ДУЛЯБА
Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу

Через кризу, спричинену коронавірусом, у бюджеті Львова бракує грошей на зарплати працівникам найбільших комунальних під...

Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»
Ольга ДЕНИСЯКА
Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»

Коронавірус застав світ зненацька, пандемія продовжує забирати людські життя та кардинально змінює нашу реальність. І як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...