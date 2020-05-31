Львів’янин Ігор Васюник подарує Ілону Маску вишиванку за удар по «Роскосмосу»

Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник збирається надіслати Ілону Маску в США вишиванку. Цей подарунок американський мільярдер отримає Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Ігор Васюник назвав Ілона Маска «великим українцем» і вирішив подарувати йому справжню вишиванку. Причиною цьому стало те, що американський інженер зробив два великі удари по ключових для Росії напрямках – нафтовому і ракетобудуванню.

«По-перше, Ілон Маск змінив світовий тренд щодо електромобілів. Електрокари тепер є в будь-якій ціновій ніші і всі автовиробники мають ліміти на їх виготовлення. До 2040 року на ринку вже буде 40% електромобілів. А це означає повільну смерть нафтової промисловості! За прогнозами до того ж таки року барель нафти буде коштувати не більше 10$. А чого варта Росія без нафти?! Та нічого не варта», – каже Ігор Васюник.

Другим великим досягненням Ілона Маска, на думку Васюника, є витіснення Росії з комерційної космонавтики. Тривалий час саме Росія була основним постачальником космічних вантажів на МКС, супутників, астронавтів. А ракети Маска – дешевші, надійніші й практичніші.

«До речі, якось Маск в своєму Twitter’і написав, що саме українські інженери і науковці зробили основний внесок в розвиток космічної сфери. Тому цей американський хлопець вже є українцем по духу», – відзначив Ігор Васюник.

На його думку, успіхи Ілона Маска ще й призведуть до деградації військового ракетобудування в Росії. І без якісних ракет ядерна загроза Росії вже не матиме сенсу.

«Маю ідею: подарую великому українцю Ілону Маску вишиванку. Маск носить чорні футболки, тож йому пасуватиме чорна лляна сорочка з контрастною вишивкою. От так просто візьму і відправлю йому в Каліфорнію», – додав львів’янин Ігор Васюник.

Зазначимо, 48-річний Ілон Маск є відомим американським інженером, підприємцем і винахідником. Він заснував такі компанії як SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company. Також Маск є головним дизайнером, гендиректором і головою ради директорів Tesla Inc., що керує заводом Tesla.

У суботу, 30 травня, компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос сучасний корабель Crew Dragon із двома пілотами на борту. Це є перший запуск пілотованої людьми ракети в США з 2011 року. Останні 9 років астронавтів відправляли в космос лише зі станції Байконур компанії «Роскосмос».