Запуск корабля SpaceX на Міжнародну космічну станцію

Запуск космічного корабля Crew Dragon приватної компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію.

Компанія Ілона Маска SpaceX запускає до Міжнародної космічної станції пілотований корабель Crew Dragon із двома астронавтами на борту.

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Запуск запланований на 22:22 за київським часом.

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Цікаво, що запуск мав відбутися 27 травня, але був перенесений через погодні умови.

Чим важлива ця подія: