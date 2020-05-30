Запуск корабля SpaceX на Міжнародну космічну станцію

Запуск космічного корабля Crew Dragon приватної компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію.
Компанія Ілона Маска SpaceX запускає до Міжнародної космічної станції пілотований корабель Crew Dragon із двома астронавтами на борту.
Запуск запланований на 22:22 за київським часом.
Цікаво, що запуск мав відбутися 27 травня, але був перенесений через погодні умови.
Чим важлива ця подія:
- Це перший з 2011 року в США запуск пілотованої людьми ракети. Останні 9 років астронавтів відправляли в космос лише зі станції Байконур компанії «Роскосмос».
- Сьогоднішній запуск – це спільна програма NASA і приватної компанії SpaceX Ілона Маска з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. Коли 2011 року адміністрація Обами припинила фінансування програми розвитку пілотованої космонавтики, ініціативу взяла компанія Ілона Маска SpaceX. Це вперше SpaceX відправлятиме людей в космос.
- Раніше «квиток» в космічному шатлі «Союз» для одного американського астронавта коштував 86 млн$. У американському Crew Dragon – обійдеться в 55 млн $.
Андрій Котенський