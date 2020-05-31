Літо на Львівщині розпочнеться із дощів

У понеділок, 1 червня, у Львові та області синоптики прогнозують дощі та до 16 градусів тепла. Така дощова погода протримається й протягом усього тижня. Про це Львівському порталу повідомили у Укргідрометцентрі.

Вночі 1 червня температура повітря від 6 до 11 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +16°С.

Вітер північний, 9-14 м/с. Хмарно, дощ.

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Не поліпшиться погода й 2-3 червня. На Львівщині також падатимуть дощі, а температура повітря опуститься до +13°С.

У четвер та п’ятницю, 4-5 червня, синоптики прогнозують ще й грози, втім надворі суттєво потеплішає – температура повітря сягне 21 градуса тепла.