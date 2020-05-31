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Корабель Ілона Маска прибув на Міжнародну космічну станцію

Наталя Дуляба

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Пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією. Про це на своєму Twitter повідомила компанія SpaceX.

 

«Стикування підтверджено – Crew Dragon прибув на Міжнародну космічну станцію», – йдеться у повідомленні.

Пряму трансляцію можна подивитися на сайті NASA.

Нагадаємо, в суботу, 30 травня, компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос сучасний корабель Crew Dragon із двома пілотами на борту: Дугласом Герлі та Бобом Бенкеном.

Це є перший запуск пілотованої людьми ракети в США з 2011 року. Останні 9 років астронавтів відправляли в космос лише зі станції Байконур компанії «Роскосмос».

Запуск корабля Crew Dragon є спільною програмою NASA і приватної компанії SpaceX Ілона Маска з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. Коли у 2011 році адміністрація експрезидента США Барака Обами припинила фінансування програми розвитку пілотованої космонавтики, ініціативу взяла компанія Ілона Маска SpaceX. Це вперше SpaceX відправлятиме людей в космос.

Раніше «квиток» в космічному шатлі «Союз» для одного американського астронавта коштував 86 млн доларів. А американському Crew Dragon це обійдеться в 55 млн доларів.

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