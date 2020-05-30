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Вардкес Арзуманян: «У Львові через коронавірус збанкрутує до 50% ресторанів»

Андрій Котенський

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Власник мережі львівських ресторанів Вардкес Арзуманян про перспективи роботи львівських ресторанів в умовах коронавірусної кризи і шляхи виходу із неї:

«Після двомісячної зупинки роботи дозволили приймати відвідувачів ресторанам. Хоча, я б не сказав, що ресторанам дали змогу нормально працювати. Ресторанам дозволили приймати гостей на літніх майданчиках, а це – різні речі. Ми працюємо на 20 – 30% потужності від того, що було минулого року. Уявіть, як працювати, коли йде дощ? Тоді усі ресторани зачинені, бо відвідувачів не можна впускати до залів. Знову ж таки, у негоду немає змісту тримати персонал на роботі. Тому – це надто голослівно сказано, що ресторанам дозволили працювати.

Навіть якщо влада дозволить працювати із гостями у приміщені, то із чинними обмеженнями кількість посадкових місць необхідно скоротити в три рази, а це призведе до банкрутства більшості ресторанів.

Із впевненістю можу сказати, що заклади площею до 150 м. кв. збанкрутують. І чи зможуть в таких умовах дрібні ресторатори повернутися на ринок – сказати важко. Щоб ви розуміли ситуацію, для Львова – це більше 50% закладів. Другий важливий момент: навіть якщо завтра без обмежень відкриють усі ресторани і заклади Львова, то це не означає, що туди масово ринуть люди.

Із власного 25-річного досвіду ресторанного бізнесу можу сказати, що навіть коливання курсу валют на рівні 10% призводить до падіння ресторанних прибутків на рівні майже 30%. Якщо люди невпевнені у завтрашньому дні, то вони не ходять у ресторани. Як тільки вона з’явиться, то зустрічі знову призначатимуть у кав’ярнях та ресторанах», – повідомив у коментарі Львівському порталу Вардкес Арзуманян.

Детальніше про те, як бізнес Львівщини оговтується від безпрецедентних карантинних обмежень читайте у нашій статті: Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

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