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У Польщі в ДТП загинув українець

Андрій Котенський

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У Польщі внаслідок ДТП у п’ятницю загинув громадянин України. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УП.

 

За даними дипломата, 30 травня управління поліції м.Вроцлав повідомило про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 29 травня на автомагістралі А4 (повіт Шрода-Шльонська) за участі легкового автомобіля Opel Movano та вантажівки Mercedes.

Внаслідок ДТП на місці події загинув водій легкового автомобіля – 41-річний громадянин України.

Після проведення слідчих заходів на місці аварії тіло померлого було доправлено до закладу судової медицини м.Вроцлав. За фактом ДТП управлінням повітової поліції м.Срода Сльонська проводиться кримінальне провадження у справі.

Генеральне консульство України в Кракові підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів померлого українця.

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