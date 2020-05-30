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У Львові патрульні зупинили п’яного водія на краденому мотоциклі

Ольга Денисяка

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Зранку 30 травня на вулиці Зеленій у Львові патрульні зупинили нетверезого водія мотоцикла BMW F800. Згодом виявилось, що транспортний засіб вже три роки розшукується Інтерполом. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Патрульні розповідають, що близько шостої ранку на вулиці Зеленій вони побачили, як водій мотоцикла BMW F800 порушив правила дорожнього руху.

«Під час спілкування з 34-річним львів’янином, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Також, під час перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, патрульні знайшли ознаки підробки, а саме, відсутність елементів захисту», – пояснюють правоохоронці.

Відтак інспектори вирішили перевірити номери кузова в базі даних Інтерпол. З’ясувалось, що мотоцикл викрадений в Італії у 2017 році та перебуває у міжнародному розшуку.

Мотоцикліст відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння. Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції. На чоловіка інспектори винесли постанову за керування транспортним засобом без відповідного права та склали протокол за керування у стані алкогольного сп’яніння.

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