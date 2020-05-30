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У ДТП на Дрогобиччині загинули двоє 22-річних хлопців

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 29 травня, в селі Уличне Дрогобицького району 22-річний водій автомобіля «Mitsubishi Lancer» врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП загинув водій легковика та його 22-річний пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, близько 22:00 год. зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer, яким керував 22-річний місцевий мешканець та вантажівка Renault Magnum під керуванням 58-річного жителя міста Чортків.

Внаслідок зіткнення водій легковика та його 22-річний пасажир померли на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті: до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.

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