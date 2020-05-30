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СБУ викрила зловживання на півмільярда гривень під час будівництва

Андрій Котенський

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Служба безпеки України викрила зловживання на понад 500 мільйонів гривень під час будівництва доріг загального користування державного значення у 2018-2019 роках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

 

За версією слідства, для перемоги у публічних закупівлях менеджмент низки великих дорожньо-будівельних компаній використовував підроблені документи про нібито належну якість будматеріалів. Однак під час виконання дорожніх робіт комерсанти використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості. Це суперечило умовам укладених підрядниками договорів з підрозділами Укравтодору.

Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки у 9 регіонах в офісах дорожньо-будівельних компаній.

Тривають слідчі дії.

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