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На кордоні зупинили контрабанду електрообладнання

Андрій Котенський

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На кордоні з Польщею прикордонники виявили приховане електрообладнання у вантажівці. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

 

За даними прикордонників, вчора, в пункт пропуску «Рава-Руська» на в’їзд в Україну прибув вантажний автомобіль марки «Даф», за кермом якого перебував 35-річний житель Львівської області.

Чоловік повідомив прикордонникам, що не перевозить жодних товарів та предметів, натомість після детальної перевірки авто, в кабіні водія та в ящику для зберігання інструментів прикордонники спільно з митниками виявили 230 кг запчастин до побутової електроапаратури.

Товар передано працівникам митниці.

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